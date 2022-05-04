Автоэксперт Киреенко дал рекомендации при выборе автомобиля с пробегом
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В беседе с Тульской службой новостей специалист посоветовал в первую очередь проверять документы автомобиля: ПТС и СТС, а также совпадение данных регистрационных знаков в паспорте и свидетельстве с имеющимися на машине.
Также необходимо провести осмотр салона и кузова автомобиля. Отклонения здесь могут говорить о прошлых ДТП, отметил эксперт.
«Осмотрите двигатель на предмет потёков. Если под капотом машина вымыта до блеска, узнайте у владельца, почему это произошло, так как это может быть попыткой скрыть какие-то дефекты. Обратите внимание на цвет масла на щупе. Если оно чёрное, а антифриза в бачке очень мало — к машине небрежно относились, а значит, новый владелец может столкнуться с неприятными последствиями», — посоветовал Киреенко.
Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor посоветовал не спешить с заменой зимних шин на летние.