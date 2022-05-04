Автоэксперт Киреенко дал рекомендации при выборе автомобиля с пробегом

Короткая ссылка
Тульский автоэксперт Николай Киреенко рассказал, на что необходимо обратить особое внимание при покупке транспортного средства с пробегом.
Автоэксперт Киреенко дал рекомендации при выборе автомобиля с пробегом
  • Gettyimages.ru
  • © 1001nights

В беседе с Тульской службой новостей специалист посоветовал в первую очередь проверять документы автомобиля: ПТС и СТС, а также совпадение данных регистрационных знаков в паспорте и свидетельстве с имеющимися на машине.

Также необходимо провести осмотр салона и кузова автомобиля. Отклонения здесь могут говорить о прошлых ДТП, отметил эксперт.

«Осмотрите двигатель на предмет потёков. Если под капотом машина вымыта до блеска, узнайте у владельца, почему это произошло, так как это может быть попыткой скрыть какие-то дефекты. Обратите внимание на цвет масла на щупе. Если оно чёрное, а антифриза в бачке очень мало — к машине небрежно относились, а значит, новый владелец может столкнуться с неприятными последствиями», — посоветовал Киреенко.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с Inforeactor посоветовал не спешить с заменой зимних шин на летние.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить