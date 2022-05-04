Онлайн-сервисами инвестпортала Москвы воспользовались более 500 тысяч раз
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Ресурс помогает подать заявки на присвоение особых статусов, обеспечивающих льготы, знакомит с разными мерами поддержки бизнеса, сообщает НСН.
Около девяти тысяч уникальных пользователей посещают портал ежедневно, уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Популярность этих инструментов ежегодно растёт. В 2020 году ими воспользовались 95 тыс. раз, в 2021-м — 155 тыс., а с начала этого года — уже 50 тыс. раз», — передаёт kp.ru слова вице-мэра.
Ранее сообщалось, что подмосковный портал «Добродел» помог жителям региона урегулировать более 2,5 млн проблем почти за семь лет своей работы.