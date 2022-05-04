В Санкт-Петербурге на детские выплаты будет потрачено более 3 млрд рублей

В Санкт-Петербурге в 2022 году на детские выплаты будет потрачено более 3 млрд рублей, из бюджета города на это выделят почти 2 млрд рублей.

Как сообщает kp.ru, 2 мая губернатор Петербурга Александр Беглов подписал соответствующий указ.

Власти города напомнили, что претендовать на ежемесячную выплату могут семьи, чей размер среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в конкретном субъекте Российской Федерации. Выплата назначается в процентном соотношении в зависимости от дохода семьи.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг открыли форму для сведений на получение выплат на детей 8—17 лет. Также progorod43 передавал, что в Кировской области рассказали о новой выплате для детей.