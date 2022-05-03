Врач Рождественская высказалась о вероятности развития сахарного диабета у переболевших COVID-19

Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Рождественская высказалась о вероятности развития сахарного диабета у переболевших COVID-19.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что в настоящее время проводятся исследования, в ходе которых учёные хотят понять прямую связь запуска диабета как осложнения именно коронавирусной инфекции.

Как отметила Рождественская, также есть факторы, которые могут свидетельствовать об определённой предрасположенности.

«Это возраст старше 45 лет, избыточная масса тела, нарушение жирового обмена, повышенный уровень холестерина и гипертония. Третий фактор риска — близкие родственники, у которых есть сахарный диабет», — сообщила она.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.