В Росавиации заверили, что перерегистрация самолётов не отразится на их безопасности

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Перерегистрация самолётов в России не повлияет на снижение уровня безопасности полётов, сообщили в Росавиации.
В Росавиации заверили, что перерегистрация самолётов не отразится на их безопасности
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В ведомстве также отметили, что регулирование регистрации воздушного транспорта в национальном реестре соответствует требованиям Чикагской конвенции.

«Перерегистрация самолётов в госреестре воздушных судов России не влечёт за собой снижения уровня безопасности полётов, который находится на постоянном контроле авиационных властей России», — приводит заявление РИА Новости.

По данным Минтранса, российские авиакомпании перевели в реестр страны почти 800 иностранных самолётов, бывших в лизинге.

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