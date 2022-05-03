В Росавиации заверили, что перерегистрация самолётов не отразится на их безопасности
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В ведомстве также отметили, что регулирование регистрации воздушного транспорта в национальном реестре соответствует требованиям Чикагской конвенции.
«Перерегистрация самолётов в госреестре воздушных судов России не влечёт за собой снижения уровня безопасности полётов, который находится на постоянном контроле авиационных властей России», — приводит заявление РИА Новости.
По данным Минтранса, российские авиакомпании перевели в реестр страны почти 800 иностранных самолётов, бывших в лизинге.