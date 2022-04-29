С Плесецка стартовала ракета «Ангара-1.2» со спутником в интересах Минобороны России

Лёгкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«29 апреля в 22:56 мск с пусковой установки... Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил проведён успешный пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.