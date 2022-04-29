С Плесецка стартовала ракета «Ангара-1.2» со спутником в интересах Минобороны России

Короткая ссылка
Лёгкая ракета «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«29 апреля в 22:56 мск с пусковой установки... Государственного испытательного космодрома Плесецк боевым расчётом Космических войск Воздушно-космических сил проведён успешный пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что Китай и Россия достигли консенсуса по тексту межправительственного соглашения о создании научно-исследовательской станции на Луне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить