В SuperJob рассказали о самых востребованных в России специальностях

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Руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко рассказала о самых востребованных в России специальностях.
В SuperJob рассказали о самых востребованных в России специальностях
  • Gettyimages.ru

«Мы видим, что спрос продолжает расти на медицинских работников. Сейчас это связано с сезонным фактором», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, близится сезон отпусков и санатории, дома отдыха, курорты нанимают медперсонал.

«Несмотря на то что в последние два месяца несколько снизилось количество вакансий в IT, эти специалисты всё равно востребованы и высокооплачиваемы», — сообщила Ильченко.

Как отметила эксперт, то же касается и специалистов в сфере HR.

«Сфера показала снижение вакансий, но, если копать глубже, сейчас очень востребованы специалисты с опытом, которые могут проводить компании через кризисы и трансформации», — пояснила Ильченко.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

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