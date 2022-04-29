Эксперт в сфере труда Валинуров рассказал о перспективных профессиях для россиян

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Рекрутёр, эксперт в сфере труда и бизнес-тренер Ильгиз Валинуров рассказал о перспективных профессиях для россиян.
Эксперт в сфере труда Валинуров рассказал о перспективных профессиях для россиян
  • Gettyimages.ru

«Сфера IT-технологий — очень важный для государства ресурс, и в этой индустрии нужны новые кадры, которые смогут развивать данную сферу. Представители технических направлений, которые смогут создавать аналог электроники и редких деталей, импортируемых из-за рубежа, тоже будут высоко цениться на рынке труда», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, также сохранится актуальность таких работников сферы обслуживания, как таксисты, курьеры, продавцы и логисты.

Как прогнозирует Валинуров, также потребуются кадры, которые будут заниматься выпуском продукции, покинувшей отечественный рынок.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого события для рынка труда.

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