Российские лётчики отработали авиационную часть парада Победы в Хабаровске

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В Хабаровске провели тренировочные полёты в рамках подготовки к параду Победы.
Российские лётчики отработали авиационную часть парада Победы в Хабаровске
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

В отработке авиационной части праздника были задействованы многоцелевые истребители Су-30, два тактических разведывательных самолёта Су-24 и сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31.

Кроме того, в тренировке приняли участие самолёты военно-транспортной авиации и вертолёты Ми-8 «Терминатор».

Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.

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