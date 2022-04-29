Российские лётчики отработали авиационную часть парада Победы в Хабаровске

В Хабаровске провели тренировочные полёты в рамках подготовки к параду Победы.

Об этом сообщает ОТР.

В отработке авиационной части праздника были задействованы многоцелевые истребители Су-30, два тактических разведывательных самолёта Су-24 и сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31.

Кроме того, в тренировке приняли участие самолёты военно-транспортной авиации и вертолёты Ми-8 «Терминатор».

Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.