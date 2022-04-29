Российские лётчики отработали авиационную часть парада Победы в Хабаровске
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
В отработке авиационной части праздника были задействованы многоцелевые истребители Су-30, два тактических разведывательных самолёта Су-24 и сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31.
Кроме того, в тренировке приняли участие самолёты военно-транспортной авиации и вертолёты Ми-8 «Терминатор».
Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.