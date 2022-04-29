В Ленобласти началась акция по поздравлениям ветеранов с Днём Победы

Партия «Единая Россия» и движение «Волонтёры Победы» запустили акцию по поздравлениям ветеранов с 9 Мая.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Акция проходит в рамках проекта «Мобильные бригады помощи».

В Ленинградской области поздравления получат более 3 тыс. жителей блокадного Ленинграда.

«Наш святой долг — позаботиться о каждом. Ветеранам, которые эвакуировались из ДНР и ЛНР и сейчас находятся в пунктах временного размещения, также будет оказана помощь и поддержка», — заявила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.