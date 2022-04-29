Колокольцев наградил оренбургских полицейских за спасение людей из тонущего автомобиля

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудников полиции по Беляевскому району Оренбургской области, которые спасли людей из тонущего автомобиля.
Колокольцев наградил оренбургских полицейских за спасение людей из тонущего автомобиля
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

Инцидент произошёл в начале апреля там же, где двумя часами ранее в результате падения машины в кювет с талой водой погибли водитель и двое детей. В этом случае удалось спасти девушку — ей помог сотрудник Росгвардии Николай Шевченко, который проезжал мимо.

Через два часа в тот же день едва не произошла новая трагедия: в кювет упал и начал тонуть ещё один автомобиль. В данном случае помощь водителю и пассажирам оказал водитель центра временного содержания иностранных граждан районного ОМВД Арман Танабергенов.

Позже заместитель начальника ОМВД России по Беляевскому району Александр Крюковский помог вытащить машину из воды.

«За проявленные смелость и самоотверженность при спасении людей Арман Танабергенов награждён медалью МВД России «За смелость во имя спасения». За образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе Александр Крюковский удостоен медали МВД России «За доблесть в службе», — сообщила Ирина Волк.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве вручили премии в области обеспечения безопасности.

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