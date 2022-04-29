В Росконтроле дали советы по выбору качественной рыбы в магазине

Ведущий специалист экспертного центра союза потребителей «Росконтроль» Елена Менячихина дала советы по выбору качественной рыбы в магазине.

«Важно при покупке живой рыбы смотреть, чтобы она подавала признаки жизни естественными движениями тела, глаза должны быть прозрачными, светлыми, без повреждений. Обязательно обращайте внимание на жабры», — заявила она в беседе с Общественной службой новостей.

По словам эксперта, если рыба охлаждённая, то она ни в коем случае не должна разваливаться — это говорит о том, что её либо ранее заморозили, либо она некачественная.

«Запах у свежей рыбы должен быть свойственен ей без всяких примесей», — подчеркнула Менячихина.

Как добавила эксперт, при покупке любого товара важно читать маркировку, наименование, состав, дату изготовления и сроки хранения.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.