Врач Гончарова рассказала о влиянии кофе на здоровье

Врач высшей категории, доктор медицинских наук, эндокринолог, диетолог медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова рассказала о влиянии кофе на здоровье.

«Кофе улучшает умственные возможности и концентрацию», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

Вместе с этим эксперт отметила, что если пить слишком много кофе, то возможно усиление сердцебиения, тремора.

«Важно правильно заваривать кофе. Оптимальный способ, который сохраняет максимальное количество полезных свойств и нивелирует действие перегрева на эфирные смолы, — это нагревание в турке или в кофемашинах, которые не дают высокую температуру», — сказала Гончарова.

По её словам, хорошо подать к кофе сухофрукты, орехи, мёд или сыр.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.