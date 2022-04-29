Врач Гончарова рассказала о влиянии кофе на здоровье

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Врач высшей категории, доктор медицинских наук, эндокринолог, диетолог медицинского центра династии Гончаровых Анна Гончарова рассказала о влиянии кофе на здоровье.
Врач Гончарова рассказала о влиянии кофе на здоровье
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«Кофе улучшает умственные возможности и концентрацию», — заявила она в беседе с изданием Pravda.Ru.

Вместе с этим эксперт отметила, что если пить слишком много кофе, то возможно усиление сердцебиения, тремора.

«Важно правильно заваривать кофе. Оптимальный способ, который сохраняет максимальное количество полезных свойств и нивелирует действие перегрева на эфирные смолы, — это нагревание в турке или в кофемашинах, которые не дают высокую температуру», — сказала Гончарова.

По её словам, хорошо подать к кофе сухофрукты, орехи, мёд или сыр.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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