Врач Гизингер назвала анализы, которые рекомендуется сдать после перенесённого COVID-19

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор кафедры микробиологии и вирусологии Медицинского института Российского университета дружбы народов Оксана Гизингер назвала анализы, которые рекомендуется сдать после перенесённого COVID-19.
Врач Гизингер назвала анализы, которые рекомендуется сдать после перенесённого COVID-19
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В беседе с газетой «Известия» она выразила мнение, что желательно провести анализ крови на С-реактивный белок.

Как считает врач, не менее важно провести диагностику сердечно-сосудистой системы, сдать общий и биохимический анализы крови.

Среди рекомендуемых показателей — мочевина, креатинин, фибриноген, альбумин, АЛТ, АСТ, СДГ.

«Особенно важны для лечения постковидных осложнений и общего восстановления здоровья витамины D, В12, В9, а также железо, цинк и магний», — добавила Гизингер.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.

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