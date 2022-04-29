СК возбудил уголовное дело после ЧП на фармзаводе «Синтез» в Кургане

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента на фармацевтическом заводе «Синтез» в Кургане.

Об этом говорится на сайте регионального отделения ведомства.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК России (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что вечером 29 апреля в СК поступило сообщение о получении травм рабочим в результате хлопка, повлекшего разрушение верхнего этажа одного из производственных зданий завода ПАО «Синтез». Пострадавший был госпитализирован.

Ранее пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила, что в промышленном цехе на заводе «НСплав» в Новотроицке произошёл хлопок.