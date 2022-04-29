Ветераны Белоруссии примут участие в торжествах ко Дню Победы в Москве

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Группа ветеранов из Белоруссии примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы 9 мая в Москве, сообщили в посольстве России в Минске.
Ветераны Белоруссии примут участие в торжествах ко Дню Победы в Москве
  • РИА Новости

«В день празднования 77-й годовщины Великой Победы группа ветеранов из Беларуси примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии «Бессмертного полка» в Москве», — говорится в сообщении дипмиссии.

В мероприятиях будут задействованы более 100 человек, представляющих области Белоруссии и Минск. Поездка будет организована при поддержке посольства России в Белоруссии.

Заместитель мэра Наталья Сергунина ранее сообщила, что с 30 апреля по 13 мая культурные площадки разных районов Москвы проведут более 400 мероприятий, посвящённых в том числе Дню Победы.

В проведении акции «Бессмертный полк» в России примут участие 50 тыс. волонтёров.

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