Ветераны Белоруссии примут участие в торжествах ко Дню Победы в Москве
- РИА Новости
«В день празднования 77-й годовщины Великой Победы группа ветеранов из Беларуси примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии «Бессмертного полка» в Москве», — говорится в сообщении дипмиссии.
В мероприятиях будут задействованы более 100 человек, представляющих области Белоруссии и Минск. Поездка будет организована при поддержке посольства России в Белоруссии.
Заместитель мэра Наталья Сергунина ранее сообщила, что с 30 апреля по 13 мая культурные площадки разных районов Москвы проведут более 400 мероприятий, посвящённых в том числе Дню Победы.
В проведении акции «Бессмертный полк» в России примут участие 50 тыс. волонтёров.