Диетолог Соломатина рассказала, какой шашлык подходит для пикника

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Врач-диетолог Елена Соломатина высказала мнение, что, устраивая пикник, предпочтение лучше отдать шашлыку, приготовленному своими руками.
Диетолог Соломатина рассказала, какой шашлык подходит для пикника
  • Gettyimages.ru

От магазинного варианта лучше отказаться, потому что маринад может скрывать те или иные недостатки мяса, а это опасно, рассказала она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, брать мясо для шашлыка нужно только в проверенных местах.

«Надо смотреть, чтобы мясо не было липким, обветренным. Лучше нажать на кусок: если поверхность быстро восстановится, это хорошо. Ещё лучше — надрезать, понюхать мясо», — добавила Соломатина.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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