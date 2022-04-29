Диетолог Соломатина рассказала, какой шашлык подходит для пикника

Врач-диетолог Елена Соломатина высказала мнение, что, устраивая пикник, предпочтение лучше отдать шашлыку, приготовленному своими руками.

От магазинного варианта лучше отказаться, потому что маринад может скрывать те или иные недостатки мяса, а это опасно, рассказала она в беседе с телеканалом «360».

По её словам, брать мясо для шашлыка нужно только в проверенных местах.

«Надо смотреть, чтобы мясо не было липким, обветренным. Лучше нажать на кусок: если поверхность быстро восстановится, это хорошо. Ещё лучше — надрезать, понюхать мясо», — добавила Соломатина.

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