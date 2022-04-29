В Нижегородской области оказали юрпомощь 1390 вынужденным переселенцам из Донбасса

В Нижегородской области оказали бесплатную юридическую помощь 1390 вынужденным переселенцам из Донбасса.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на Госюрбюро региона.

В числе наиболее популярных вопросов — порядок получения дубликатов документов на территории России, получение статуса беженца или гражданства России.

Также задавались вопросы о получении мер соцподдержки для пенсионеров, многодетных семей.

Тем временем за минувшие сутки более 15 тыс. вынужденных переселенцев из Донбасса прибыли в пункты пропуска на границе в Ростовской области, передаёт «ПолитЭксперт» со ссылкой на погрануправление ФСБ России по региону.