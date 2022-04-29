В Москве число лучевых исследований с применением ИИ превысило 5,5 млн за два года

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что технологии искусственного интеллекта в радиологии, которые начали применять в Москве два года назад, помогают находить признаки заболеваний по девяти направлениям, а число обработанных лучевых исследований превысило 5,6 млн.

Начало внедрения таких технологий при оценке результатов компьютерной томографии и рентгеновских снимков совпало с началом распространения коронавируса, передаёт НСН со ссылкой на слова вице-мэра.

«Поэтому в первую очередь мы использовали компьютерное зрение для диагностики пневмонии и определения степени поражения лёгких. На пике пандемии проводилось до 30 тыс. таких исследований в день, что помогло быстрее и точнее выявлять заболевание. Параллельно мы продолжали повышать эффективность работы сервисов: за два года скорость обработки нейросетями КТ-снимков увеличилась на 70%, а точность определения признаков ковидной пневмонии достигла уже 94%», — подчеркнула Ракова.

Ранее кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков в беседе с URA.RU высказался о возможном влиянии COVID-19 на здоровье сердца.