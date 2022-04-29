В Севастополе найдены две авиационные бомбы времён войны

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В Нахимовском районе Севастополя обнаружены взрывоопасные предметы утром 29 апреля. Опасная зона оцеплена.
В Севастополе найдены две авиационные бомбы времён войны
  • РИА Новости

Находки обнаружились во время земляных работ вблизи садоводческого товарищества «Сухарный», передаёт «Новый Севастополь».

«Два предмета идентифицированы как авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны: немецкие SC-50», — сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Севастополю.

Находки будут транспортированы на спецполигон для последующего уничтожения путём контролируемого подрыва, уточнили в ведомстве.

Ранее сайт Newinform сообщал, что под Саратовом обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны.

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