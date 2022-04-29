В Севастополе найдены две авиационные бомбы времён войны
- РИА Новости
Находки обнаружились во время земляных работ вблизи садоводческого товарищества «Сухарный», передаёт «Новый Севастополь».
«Два предмета идентифицированы как авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны: немецкие SC-50», — сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Севастополю.
Находки будут транспортированы на спецполигон для последующего уничтожения путём контролируемого подрыва, уточнили в ведомстве.
Ранее сайт Newinform сообщал, что под Саратовом обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны.