В Севастополе найдены две авиационные бомбы времён войны

В Нахимовском районе Севастополя обнаружены взрывоопасные предметы утром 29 апреля. Опасная зона оцеплена.

Находки обнаружились во время земляных работ вблизи садоводческого товарищества «Сухарный», передаёт «Новый Севастополь».

«Два предмета идентифицированы как авиационные бомбы времён Великой Отечественной войны: немецкие SC-50», — сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Севастополю.

Находки будут транспортированы на спецполигон для последующего уничтожения путём контролируемого подрыва, уточнили в ведомстве.

Ранее сайт Newinform сообщал, что под Саратовом обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны.