Росгвардия напомнила об ограничениях по оружию на период майских праздников в Москве

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Росгвардия рекомендует в период с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая 2022 года воздержаться от ношения и транспортировки оружия на всей территории Москвы.
Росгвардия напомнила об ограничениях по оружию на период майских праздников в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве.

В Росгвардии заявили, что посещение массовых публичных мероприятий с любыми видами оружия, а также нахождение с ними на объектах инфраструктуры, должно быть исключено.

«В период с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая 2022 года руководителям предприятий, осуществляющих торговлю оружием и патронами, частных охранных организаций, также стрелковых объектов, расположенных на территории города, рекомендовано принять дополнительные меры по усилению контроля за сохранностью оружия, а также ограничить его оборот», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Мавзолей Владимира Ленина временно закроют для посетителей с 23 апреля в связи с подготовкой к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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