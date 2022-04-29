Нутрициолог Гончар рассказала, как выбрать качественный шашлык
- globallookpress.com
В беседе с «Газетой.Ru» нутрициолог отметила, что в составе качественного полуфабриката нет ничего лишнего, только мясо (свинина, говядина, курица), соль, уксус, свежий лук и специи (например чёрный перец, мускат молотый, кориандр).
«Обратите внимание на сорт мяса: выбирайте только высший или первый. В остальных сортах будет много сухожилий и хрящей, которые изрядно испортят впечатление от ароматного угощения», — предупредила Гончар.
Специалист не рекомендует покупать шашлык, в маринаде которого содержится добавка E450, которая увеличивает массу продукта за счёт добавления объёма мышечным волокнам.
Как ранее сообщала газета «Известия», индекс шашлыка в России вырос на 31% за год.