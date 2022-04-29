Диетолог Гинзбург рассказал об опасности чрезмерного употребления шашлыка

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Врач-диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург предупредил, что жирное жареное красное мясо может спровоцировать сердечный приступ и привести к инфаркту.
Диетолог Гинзбург рассказал об опасности чрезмерного употребления шашлыка
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Риску развития опасных для жизни состояний при употреблении большого количества шашлыка наиболее подвержены люди, страдающие гипертонией и испытывающие проблемы с сердцем, сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».

Поскольку шашлык — это избыточно солёная и жирная пища, она усугубляет гипертонию, заболевания поджелудочной железы, желчного пузыря, атеросклероза и диабета.

В некоторых случаях злоупотребление жареным мясом в сочетании с алкоголем может привести к инфаркту, предупреждает специалист.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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