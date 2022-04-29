Собянин рассказал о завершении мероприятий по уборке города
- РИА Новости
Об этом пишет сайт «Дни.ру» со ссылкой на личный блог мэра Сергея Собянина.
Отмечается, что специалисты проверили памятники на предмет повреждений, отмыли загрязнения. В порядок привели Триумфальную арку на Кутузовском проспекте и монумент Победы на Поклонной горе.
К открытию подготовили фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ.
К масштабной уборке присоединились горожане — 16 апреля более 982 тыс. москвичей вышли на субботник. Люди высадили 785 деревьев и 5,5 тыс. кустарников, собрали около 260 тыс. куб. м мусора.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве планируют отремонтировать около 1,4 тыс. фасадов многоквартирных жилых домов в текущем году.