Собянин рассказал о завершении мероприятий по уборке города

Короткая ссылка
В Москве завершилась весенняя уборка города, которую провели после окончания зимы.
Собянин рассказал о завершении мероприятий по уборке города
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт «Дни.ру» со ссылкой на личный блог мэра Сергея Собянина.

Отмечается, что специалисты проверили памятники на предмет повреждений, отмыли загрязнения. В порядок привели Триумфальную арку на Кутузовском проспекте и монумент Победы на Поклонной горе.

К открытию подготовили фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ.

К масштабной уборке присоединились горожане — 16 апреля более 982 тыс. москвичей вышли на субботник. Люди высадили 785 деревьев и 5,5 тыс. кустарников, собрали около 260 тыс. куб. м мусора.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве планируют отремонтировать около 1,4 тыс. фасадов многоквартирных жилых домов в текущем году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить