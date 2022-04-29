Собянин рассказал о завершении мероприятий по уборке города

В Москве завершилась весенняя уборка города, которую провели после окончания зимы.

Об этом пишет сайт «Дни.ру» со ссылкой на личный блог мэра Сергея Собянина.

Отмечается, что специалисты проверили памятники на предмет повреждений, отмыли загрязнения. В порядок привели Триумфальную арку на Кутузовском проспекте и монумент Победы на Поклонной горе.

К открытию подготовили фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ.

К масштабной уборке присоединились горожане — 16 апреля более 982 тыс. москвичей вышли на субботник. Люди высадили 785 деревьев и 5,5 тыс. кустарников, собрали около 260 тыс. куб. м мусора.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве планируют отремонтировать около 1,4 тыс. фасадов многоквартирных жилых домов в текущем году.