В Москве работодатели могут получить субсидии на профобучение сотрудников
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Об этом сообщает «Москва 24».
Так, городские предприятия, за исключением государственных и муниципальных учреждений, и индивидуальные предприниматели смогут возместить часть расходов на подготовку своих работников по договорам об образовании. Заявки будут приниматься до 15 июля.
«Чтобы помочь предпринимателям, город готов компенсировать часть затрат. В 2021 году по этой программе было выделено около 47 млн рублей», — заявила Сергунина.
Как отмечается, компенсация составляет до 95% от стоимости обучения одного сотрудника, но не более 120 тыс. рублей за год обучения.
Ранее газета «Взгляд» передавала, что в России стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография».