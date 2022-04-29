В Москве работодатели могут получить субсидии на профобучение сотрудников

Заместитель мэра Наталья Сергунина заявила, что столичные власти открыли приём заявок на субсидии для бизнеса с целью профессионального обучения сотрудников.

Об этом сообщает «Москва 24».

Так, городские предприятия, за исключением государственных и муниципальных учреждений, и индивидуальные предприниматели смогут возместить часть расходов на подготовку своих работников по договорам об образовании. Заявки будут приниматься до 15 июля.

«Чтобы помочь предпринимателям, город готов компенсировать часть затрат. В 2021 году по этой программе было выделено около 47 млн рублей», — заявила Сергунина.

Как отмечается, компенсация составляет до 95% от стоимости обучения одного сотрудника, но не более 120 тыс. рублей за год обучения.

Ранее газета «Взгляд» передавала, что в России стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография».