В Москве работодатели могут получить субсидии на профобучение сотрудников

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Заместитель мэра Наталья Сергунина заявила, что столичные власти открыли приём заявок на субсидии для бизнеса с целью профессионального обучения сотрудников.
В Москве работодатели могут получить субсидии на профобучение сотрудников
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Об этом сообщает «Москва 24».

Так, городские предприятия, за исключением государственных и муниципальных учреждений, и индивидуальные предприниматели смогут возместить часть расходов на подготовку своих работников по договорам об образовании. Заявки будут приниматься до 15 июля.

«Чтобы помочь предпринимателям, город готов компенсировать часть затрат. В 2021 году по этой программе было выделено около 47 млн рублей», — заявила Сергунина.

Как отмечается, компенсация составляет до 95% от стоимости обучения одного сотрудника, но не более 120 тыс. рублей за год обучения.

Ранее газета «Взгляд» передавала, что в России стартовала программа бесплатного переобучения граждан в рамках нацпроекта «Демография».

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