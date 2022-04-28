В Петербурге планируют открыть три станции метро в 2024 году

В Санкт-Петербурге планируют открыть три станции метро в 2024 году.

Как сообщает kp.ru, об этом заявил губернатор Александр Беглов в ходе выступления перед депутатами законодательного собрания.

«В 2024 году ожидаем открытие трёх новых станций», — сказал он.

Речь идёт о «Путиловской» и «Юго-Западной», которые войдут в состав Красносельско-Калининской линии, а также о «Горном институте», который войдёт в состав Лахтинско-Правобережной линии.

Ранее НСН сообщала, что в московском метро началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Вавиловская» и «Новаторская», которые станут частью Троицкой линии.