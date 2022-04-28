Подмосковные спасатели передали гуманитарную помощь коллегам в ДНР
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как напомнил советник начальника Мособлпожспаса Игорь Томчук, ранее пожарные и спасатели отправили более 1 т гуманитарного груза для коллег в Донбассе.
Со своей стороны, заместитель начальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин отметил, что это часть форума-фестиваля «Я помню! Я горжусь!», идея о создании которого зародилась в Донецке.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что свыше 100 тыс. граждан Украины пересекли границу в Крыму за последние два месяца.