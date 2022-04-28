На конкурс «Мастера гостеприимства» поступило более 36 тысяч заявок

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На конкурс «Мастера гостеприимства» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» — поступило более 36 тыс. заявок.
На конкурс «Мастера гостеприимства» поступило более 36 тысяч заявок
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM.

«12 марта мы запустили заявочную кампанию нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства», а сегодня подводим её итоги. Мы получили более 36 тыс. заявок, что на 7 тыс. больше, чем в прошлом году. Это ещё раз говорит о желании россиян развивать внутренний туризм, подтверждает большой интерес к конкурсу как представителей индустрии гостеприимства, так и тех, кто делает первые шаги в этом направлении», — заявил генеральный директор платформы Алексей Комиссаров.

По его словам, среди зарегистрированных участников — представители 85 регионов и 689 городов.

Самыми активными оказались жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской области, Республики Башкортостан, Пермского края, Новосибирской и Свердловской областей, Ставропольского края.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице открыли приём заявок на конкурс «Московские мастера» в номинациях для специалистов из области гостеприимства.

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