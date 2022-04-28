В Тамбовской области объявили лауреата регионального этапа конкурса «Учитель года России»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
Финальное испытание прошло в формате круглого стола, на котором обсуждались вопросы государственной политики и тенденции развития современного образования.
Теперь Баранов примет участие в заключительном этапе всероссийского конкурса, который состоится в Тюмени.
Ранее сообщалось, что преподаватель истории и обществознания Евгений Харитонов стал победителем конкурса «Учитель года» в Мурманской области.