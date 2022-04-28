В Тамбовской области объявили лауреата регионального этапа конкурса «Учитель года России»

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В Тамбовской области объявили лауреата регионального этапа конкурса «Учитель года России». Им стал преподаватель русского языка и литературы Андрей Баранов.
В Тамбовской области объявили лауреата регионального этапа конкурса «Учитель года России»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Финальное испытание прошло в формате круглого стола, на котором обсуждались вопросы государственной политики и тенденции развития современного образования.

Теперь Баранов примет участие в заключительном этапе всероссийского конкурса, который состоится в Тюмени.

Ранее сообщалось, что преподаватель истории и обществознания Евгений Харитонов стал победителем конкурса «Учитель года» в Мурманской области.

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