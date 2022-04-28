В Ставропольском крае на благоустройство территорий выделили 243 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу Министерства ЖКХ края.
Поддержку оказали Пятигорску, селу Александровское, посёлку Анджиевскому Минераловодского округа и станице Марьинская Кировского округа.
Средства предоставили в рамках госпрограммы «Развитие ЖКХ, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве планируют благоустроить более 2,3 тыс. дворов в 2022 году.