В Крыму проведут акцию «Бессмертный полк» в очном формате впервые с 2019 года

Акция «Бессмертный полк» в Крыму состоится в очном формате впервые с 2019 года, заявили в региональном Мининформе.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«В 2022 году детали времени и места шествия «Бессмертного полка» для каждого региона России выбирались индивидуально. В Симферополе шествие пройдёт по традиционному маршруту только с одним изменением — вместо улицы Карла Маркса колонна пойдёт по площади Советской и по улице Александра Невского», — рассказали в ведомстве.

Акция запланирована на 9 мая.

В 2020 и 2021 годах шествие не проводилось из-за коронавирусных ограничений, акцию организовали онлайн.

Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.