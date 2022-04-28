В фонде «Филантроп» рассказали об истории одноимённой премии

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Основатель и президент фонда «Филантроп» Геннадий Аничкин рассказал об истории премии, которую вручает Всероссийское общество инвалидов.
В фонде «Филантроп» рассказали об истории одноимённой премии
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«Всё началось в 1996 году, когда было объявлено об учреждении первой в мире международной премии для людей с инвалидностью за выдающиеся достижения в области культуры и искусства. Первых победителей наградили 27 мая 2000 года», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам Аничкина, соискателями премии «Филантроп» стали более 10 тыс. человек из 36 стран, в том числе из России, Армении, Белоруссии, Болгарии, Узбекистана, а лауреатами — 470 соискателей.

Номинаций три: «Исполнительские виды искусства», «Художественное творчество» и «Литературное творчество».

«Есть у нас и специальные премии: «За сохранение традиций народного искусства», «За новизну и оригинальность в творчестве», «Преодоление. За гранью возможного», «Растущим надеждам», «Государственному и общественному деятелю за оказание действенной помощи инвалидам и их общественным организациям», — сообщил Аничкин.

Недавно была учреждена новая специальная премия — «Филантропы и меценаты».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что пользователи сервиса mos.ru в 2021 году перевели более 13,5 млн рублей в благотворительные организации.

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