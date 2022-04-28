Депутат Цунаева рассказала о предстоящем шествии «Бессмертного полка»

Депутат Госдумы, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель центральных штабов движения «Бессмертный полк России» и Народного фронта Елена Цунаева рассказала о предстоящем шествии.

«Главным отличием от предыдущих лет станет то, что мероприятие пройдёт в офлайне. Мы все сможем выйти с портретами наших родных, близких на площади городов. Это главное», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, разрешения уже получены.

Как добавила Цунаева, о подробностях можно узнать на сайте или горячей линии.

Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.