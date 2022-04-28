В Москве рассказали о заметном увеличении объёма онкологической высокотехнологичной помощи
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Об этом сообщает НСН.
По словам Раковой, пациентам с онкологическим диагнозом доступны операции на роботических хирургических комплексах с применением технологий 3D-печати и другие.
Такая бесплатная помощь с каждым годом становится всё доступнее.
Высокотехнологичные операции проводят в шести ведущих онкологических стационарах города, в том числе в клинической больнице им. Боткина и Московском клиническом научном центре им. Логинова.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что на территории Московского клинического научно-практического центра им. Логинова построят новый комплекс.