В Москве рассказали о заметном увеличении объёма онкологической высокотехнологичной помощи

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что число высокотехнологичных операций онкологического профиля увеличилось в Москве почти на 50% за три года.

Об этом сообщает НСН.

По словам Раковой, пациентам с онкологическим диагнозом доступны операции на роботических хирургических комплексах с применением технологий 3D-печати и другие.

Такая бесплатная помощь с каждым годом становится всё доступнее.

Высокотехнологичные операции проводят в шести ведущих онкологических стационарах города, в том числе в клинической больнице им. Боткина и Московском клиническом научном центре им. Логинова.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на территории Московского клинического научно-практического центра им. Логинова построят новый комплекс.