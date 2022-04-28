Губернатор Тверской области поручил усилить меры безопасности после пожара в НИИ
- РИА Новости
«Губернатор поручил Главному управлению региональной безопасности совместно с ГУ МЧС внести дополнительные предложения по усилению пожарной безопасности», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
Руденя объявил, что власти Тверской области окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре.
21 апреля в Твери произошёл пожар в научном учреждении Минобороны России, сотрудники были эвакуированы. 22 апреля местные власти сообщили о полной ликвидации возгорания.
В результате пожара погибли 19 человек.