Губернатор Тверской области поручил усилить меры безопасности после пожара в НИИ

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил проработать дополнительные меры по усилению пожарной безопасности после пожара в здании Центрального научно-исследовательского института воздушно-космической обороны России в Твери.
Губернатор Тверской области поручил усилить меры безопасности после пожара в НИИ
  • РИА Новости

«Губернатор поручил Главному управлению региональной безопасности совместно с ГУ МЧС внести дополнительные предложения по усилению пожарной безопасности», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Руденя объявил, что власти Тверской области окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при пожаре.

21 апреля в Твери произошёл пожар в научном учреждении Минобороны России, сотрудники были эвакуированы. 22 апреля местные власти сообщили о полной ликвидации возгорания.

В результате пожара погибли 19 человек.

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