Москвичи записались у нотариусу через сайт mos.ru более 15 тысяч раз

Первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов сообщил, что москвичи более 15,5 тыс. раз совершили онлайн-запись к нотариусу с помощью сервиса на портале mos.ru.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

По его словам, сервис на портале mos.ru позволяет выбрать удобное время для посещения нотариуса и получить нужную нотариальную услугу без ожидания в очереди.

«Почти треть всех записей оформлена для удостоверения доверенности и согласия — около 4,8 тыс. раз. Также горожане часто пользуются сервисом, чтобы записываться к нотариусу для оформления наследства и подачи документов для подготовки к сделке с недвижимостью», — отметил Козлов.

В сервисе «Запись на приём к нотариусу» доступно более 40 нотариальных услуг, которые предоставляют 183 столичных нотариуса.

Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.