Москвичи записались у нотариусу через сайт mos.ru более 15 тысяч раз
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Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
По его словам, сервис на портале mos.ru позволяет выбрать удобное время для посещения нотариуса и получить нужную нотариальную услугу без ожидания в очереди.
«Почти треть всех записей оформлена для удостоверения доверенности и согласия — около 4,8 тыс. раз. Также горожане часто пользуются сервисом, чтобы записываться к нотариусу для оформления наследства и подачи документов для подготовки к сделке с недвижимостью», — отметил Козлов.
В сервисе «Запись на приём к нотариусу» доступно более 40 нотариальных услуг, которые предоставляют 183 столичных нотариуса.
Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.