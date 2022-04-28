Москвичи записались у нотариусу через сайт mos.ru более 15 тысяч раз

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Первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов сообщил, что москвичи более 15,5 тыс. раз совершили онлайн-запись к нотариусу с помощью сервиса на портале mos.ru.
Москвичи записались у нотариусу через сайт mos.ru более 15 тысяч раз
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

По его словам, сервис на портале mos.ru позволяет выбрать удобное время для посещения нотариуса и получить нужную нотариальную услугу без ожидания в очереди.

«Почти треть всех записей оформлена для удостоверения доверенности и согласия — около 4,8 тыс. раз. Также горожане часто пользуются сервисом, чтобы записываться к нотариусу для оформления наследства и подачи документов для подготовки к сделке с недвижимостью», — отметил Козлов.

В сервисе «Запись на приём к нотариусу» доступно более 40 нотариальных услуг, которые предоставляют 183 столичных нотариуса.

Ранее НСН сообщала, что на mos.ru появился новый сервис для арендаторов столичной недвижимости.

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