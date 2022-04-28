Столичный «Парк Горького» объявил о старте летнего сезона с 1 мая

В «Парке Горького» в Москве с 1 мая открывается летний сезон. Праздничная программа стартует в 12:00.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

После масштабного ремонта для посетителей откроется народная обсерватория. Наблюдение за небесными телами обсерватория «Парка Горького» собирается проводить каждый день с 1 по 8 мая.

Для активных жителей организуют занятия танцами. Для ценителей поэзии проведут выступление актёров театра и кино.

С 3 мая в парке начнутся спортивные занятия. В этом году москвичам предложат изучить новый тип тренировок — Hike Athletics — для развития упругости и силы мышц.

Также желающих приглашают на уроки по актёрскому мастерству и рисованию пастелью.

Ранее Inforeactor сообщил, что праздник «Алые паруса» состоится в Санкт-Петербурге 24 июня.