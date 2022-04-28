Собянин рассказал о проекте благоустройства ЦАО Москвы

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Мэр Москвы Сергей Собянин представил три проекта благоустройства Центрального округа (ЦАО) в 2022 году.
Собянин рассказал о проекте благоустройства ЦАО Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой личный блог мэра.

По его словам, несколько проектов будет реализовано в Таганском районе Москвы. Специалисты благоустроят квартал между улицами Новорогожской, Нижегородской и Рогожский Вал. Второй проект выполнят на территории центра содействия семейному воспитанию «Спутник», там обновят детскую игровую зону.

В Пресненском районе обустроят территорию центра детской психоневрологии на 3-й Красногвардейской улице, сообщает сайт «Дни.ру». Здесь создадут площадку лечебной физкультуры, детские площадки и прогулочные зоны.

Программа-2022 в ЦАО охватывает также благоустройство 39 школьных территорий.

Ранее сообщалось, что в Щукинский парк в Москве планируют вернуть беседки в историческом стиле.

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