Собянин рассказал о проекте благоустройства ЦАО Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой личный блог мэра.
По его словам, несколько проектов будет реализовано в Таганском районе Москвы. Специалисты благоустроят квартал между улицами Новорогожской, Нижегородской и Рогожский Вал. Второй проект выполнят на территории центра содействия семейному воспитанию «Спутник», там обновят детскую игровую зону.
В Пресненском районе обустроят территорию центра детской психоневрологии на 3-й Красногвардейской улице, сообщает сайт «Дни.ру». Здесь создадут площадку лечебной физкультуры, детские площадки и прогулочные зоны.
Программа-2022 в ЦАО охватывает также благоустройство 39 школьных территорий.
Ранее сообщалось, что в Щукинский парк в Москве планируют вернуть беседки в историческом стиле.