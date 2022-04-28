Журналист Соловьёв ответил на критику свердловского губернатора в свой адрес
- РИА Новости
Журналист возмутился, что губернатор посоветовал ему «следить за языком».
«Вы определитесь, во время спецоперации вы с кем — с героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами», — приводит слова Соловьёва РИА Новости.
Ранее Соловьёв в разговоре с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
После этого Куйвашев заявил, что на Урале «очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком».