Журналист Соловьёв ответил на критику свердловского губернатора в свой адрес

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Журналист Владимир Соловьёв ответил на критику губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в свой адрес из-за его высказываний о Екатеринбурге.
Журналист Соловьёв ответил на критику свердловского губернатора в свой адрес
  • РИА Новости

Журналист возмутился, что губернатор посоветовал ему «следить за языком».

«Вы определитесь, во время спецоперации вы с кем — с героями Екатеринбурга или с предателями, с бесами», — приводит слова Соловьёва РИА Новости.

Ранее Соловьёв в разговоре с полпредом президента в УрФО Владимиром Якушевым назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».

После этого Куйвашев заявил, что на Урале «очень любят и ценят людей, которые следят за своим языком».

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