Под Саратовом нашли снаряд времён войны

Короткая ссылка
В селе под Саратовом обнаружили снаряд времён Великой Отечественной войны.
Под Саратовом нашли снаряд времён войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

Боеприпас 26 апреля обнаружил местный житель в овраге недалеко от саратовского посёлка Трещиха.

На место выехали сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что находка — осколочно-фугасный снаряд к артиллерийской установке.

Сообщается, что снаряд был утилизирован.

Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что в Севастополе обезвредили немецкую 250-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить