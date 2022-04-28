Под Саратовом нашли снаряд времён войны
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
Боеприпас 26 апреля обнаружил местный житель в овраге недалеко от саратовского посёлка Трещиха.
На место выехали сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что находка — осколочно-фугасный снаряд к артиллерийской установке.
Сообщается, что снаряд был утилизирован.
Ранее издание «Новый Севастополь» сообщало, что в Севастополе обезвредили немецкую 250-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны.