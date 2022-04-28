Бочкарёв заявил об усилении контроля за соблюдением требований охраны труда на стройплощадках Москвы

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарёв заявил об усилении контроля за соблюдением требований охраны труда на стройплощадках столицы.
Бочкарёв заявил об усилении контроля за соблюдением требований охраны труда на стройплощадках Москвы
  • РИА Новости

«Инспекторы Мосгосстройнадзора будут контролировать выполнение проектных решений по охране труда на каждой выездной проверке объектов капитального строительства», — сказал он.

Как отметил Бочкарёв, во время такой проверки инспектируется, насколько безопасно организовано строительство, в том числе подъездные пути и дороги на самой стройплощадке, организация рабочих мест, правильное складирование материалов, электробезопасность, защитные ограждения в местах прохода людей и при перепадах высот, а также наличие протоколов изучения сотрудниками требований охраны труда.

Кроме того, проверяется ношение рабочими средств индивидуальной защиты — касок, защитных очков, масок при некоторых работах и защитных поясов.

«Контролируется наличие на площадке средств коллективной защиты — улавливающих сеток, защитных ограждений строительных лесов, щитов, закрывающих проёмы, лифтовые, вентиляционные шахты», — сообщил глава стройкомплекса.

Со своей стороны, глава комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко отметил, что только за I квартал 2022 года количество проверок строящихся объектов составило более 1,6 тыс.

«Среди наиболее распространённых нарушений Мосгосстройнадзор отмечает отсутствие защитных ограждений на перепадах высот, средств коллективной защиты, например защитно-улавливающих сеток, игнорирование средств индивидуальной защиты, нарушения требований электробезопасности и пожарной безопасности», — рассказал он.

По его словам, с начала года нередко выявлялись нарушения по содержанию строительных площадок.

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