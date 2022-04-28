Бочкарёв заявил об усилении контроля за соблюдением требований охраны труда на стройплощадках Москвы
- РИА Новости
«Инспекторы Мосгосстройнадзора будут контролировать выполнение проектных решений по охране труда на каждой выездной проверке объектов капитального строительства», — сказал он.
Как отметил Бочкарёв, во время такой проверки инспектируется, насколько безопасно организовано строительство, в том числе подъездные пути и дороги на самой стройплощадке, организация рабочих мест, правильное складирование материалов, электробезопасность, защитные ограждения в местах прохода людей и при перепадах высот, а также наличие протоколов изучения сотрудниками требований охраны труда.
Кроме того, проверяется ношение рабочими средств индивидуальной защиты — касок, защитных очков, масок при некоторых работах и защитных поясов.
«Контролируется наличие на площадке средств коллективной защиты — улавливающих сеток, защитных ограждений строительных лесов, щитов, закрывающих проёмы, лифтовые, вентиляционные шахты», — сообщил глава стройкомплекса.
Со своей стороны, глава комитета государственного строительного надзора Москвы Игорь Войстратенко отметил, что только за I квартал 2022 года количество проверок строящихся объектов составило более 1,6 тыс.
«Среди наиболее распространённых нарушений Мосгосстройнадзор отмечает отсутствие защитных ограждений на перепадах высот, средств коллективной защиты, например защитно-улавливающих сеток, игнорирование средств индивидуальной защиты, нарушения требований электробезопасности и пожарной безопасности», — рассказал он.
По его словам, с начала года нередко выявлялись нарушения по содержанию строительных площадок.