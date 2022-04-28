Песков рассказал, что Путин будет работать на майские праздники

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о графике российского лидера Владимира Путина на майские праздники. По его словам, президент будет работать.
Песков рассказал, что Путин будет работать на майские праздники
  • © Пресс-служба президента РФ

В частности Песков ответил на вопрос, какой график будет у Путина с 1 по 3 мая.

«Разумеется, у президента эти дни будут рабочие. Каких-то публичных мероприятий не запланировано. Встречи», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в Кремле проинформируют журналистов, какие из встреч будут публичными.

В марте Песков рассказал, что рабочий день у президента России ненормированный, он работает с утра до поздней ночи.

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