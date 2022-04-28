В Роскачестве рассказали об особенностях отечественных молочных сосисок

Роскачество провело экспертизу молочных сосисок в России. В основном исследование затронуло региональные марки.

Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

В ходе исследования выяснилось, что качество 76% образцов сосисок улучшилось. При этом у некоторых производителей остаются проблемы с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

В восьми торговых марках сосисок из 51 исследованных выявлено повышенное количество микроорганизмов.

Отмечается, что Роскачество не выявило прямой зависимости качества молочных сосисок от цены.

Ранее НСН сообщала, что мясоперерабатывающие предприятия Москвы выпустили более 300 тыс. т колбасы в 2021 году.