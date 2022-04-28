Специалист по кредитованию Глухова дала советы потенциальным заёмщикам

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Специалист по кредитованию Эльвира Глухова рассказала, как уберечь себя от кредитных мошенников.
Специалист по кредитованию Глухова дала советы потенциальным заёмщикам
  • Gettyimages.ru

Зачастую из-за невнимательности и неопытности люди обращаются в непроверенные кредитные организации и остаются без денег.

Поэтому при выборе кредитора стоит проанализировать всю возможную информацию, что есть в открытом доступе, посоветовала Глухова в разговоре с Пятым каналом.

В частности, стоит просмотреть отзывы и послужной список организации. Важно помнить, что похвала может быть проплаченной.

«Если вы обращаетесь в кредитную организацию минуя посредников, у неё должна быть лицензия, либо она должна состоять в реестре Центробанка. Если же имеете дело с кредитным брокером, посмотрите на размер вознаграждения по договору услуг. Он не должен превышать 10% от суммы кредита», — добавила специалист.

Также Глухова посоветовала внимательно читать все документы и не доверять рекламе.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.

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