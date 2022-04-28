Вирусолог Колбасов: риска передачи вируса H3N8 от человека к человеку в настоящий момент нет

Директор Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Российской академии сельскохозяйственных наук Денис Колбасов объяснил, насколько опасен вирус H3N8 для человека.

В случае инфицирования птицы H3N8 не является высокопатогенным, пернатые от него не умирают. Переход же вируса к новому хозяину — это в целом хаотичный эволюционный процесс, который практически невозможно контролировать, рассказал специалист в беседе с Life.ru.

«При птичьем гриппе основной проблемой становится не столько само заболевание птицы, сколько мероприятия, которые реализуются при выявлении вспышек гриппа. Если это высокопатогенный грипп птицы, то просто проводится уничтожение птицы на предприятии, что ведёт к большим потерям. Но это проблема промышленного птицеводства, а никак не здравоохранения», — объяснил Денис Колбасов.

Вирусолог подтвердил, что в настоящий момент риска передачи H3N8 от человека к человеку нет.

Ранее агентство BNO News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР сообщало, что первый случай заболевания человека штаммом птичьего гриппа H3N8 выявлен в Китае. По данным комиссии, инфекция была подтверждена у четырёхлетнего жителя города Чжумадянь в центральной провинции Хэнань.