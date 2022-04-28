Российские врачи рассказали, зачем носят украшения на работе
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Как пишет «Газета.Ru», у женщин-врачей желание выделяться чаще продиктовано стремлением ощущать себя красивыми (50%), а у мужчин мотивацией служит радость пациентов и коллег (44%).
В то же время большинство опрошенных (67%) разных специальностей считают, что даже белый халат позволяет человеку выражать индивидуальность и быть ярким.
Среди предметов одежды и аксессуаров, которыми пользуются врачи, респонденты назвали кольца, серьги или часы (50%), халат другого цвета (39%), нашивки на халат (35%), обувь на каблуке, туфли (30%) и клипсы на обуви (16%).
Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедлить старение после 50 лет.