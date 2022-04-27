Праздник «Алые паруса» пройдёт 24 июня в Петербурге

Праздник «Алые паруса» состоится 24 июня в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на сайт Смольного.

Из проекта постановления городского правительства следует, что на организацию праздника для выпускников планируют направить около 35 млн рублей.

«Алые паруса» проводятся в Петербурге ежегодно. Впервые праздник прошёл в 1968 году по инициативе выпускников школ, передаёт Inforeactor.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области разрешили проводить выпускные в очном формате.