Собянин заявил, что санкции Запада не смогли обвалить экономику России

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТВЦ заявил, что санкции Запада не смогли обвалить экономику России, в том числе её столицы.

«Те, кто планировал санкции против нашей страны, против Москвы, надеялись, что курс обвалится, предприятия остановятся, полки будут пустые — полный коллапс. Однако всё оказалось не так. Мы нормально, спокойно работаем», — сказал мэр российской столицы.

Он отметил, что московские власти развивают город, реализуют системные проекты, несмотря на сложности.

«Москва после санкций будет ещё сильнее. Новые возможности открываются», — подчеркнул Собянин.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия смогла блокировать санкционный удар Запада.