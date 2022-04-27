Врач Милингерт назвала симптомы, при которых необходимо обратиться к офтальмологу

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Офтальмолог Анастасия Милингерт назвала симптомы, при которых необходимо обратиться к врачу.
Врач Милингерт назвала симптомы, при которых необходимо обратиться к офтальмологу
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В беседе с Пятым каналом она выразила мнение, что это покраснение и усталость глаз, ощущение «радужных кругов» на фоне яркого освещения.

Как отметила Милингерт, на фоне высокого внутриглазного давления может развиться атрофия зрительного нерва, что приводит к ухудшению зрения.

«Пациенты обращаются уже на запущенной стадии глаукомы — когда есть ограничения в поле зрения», — рассказала она.

Для выявления проблемы проводится комплексное обследование, например изучается предельная острота зрения, измерение внутриглазного давления и т. д.

Ранее врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал сообщения о возможности штамма «омикрон» проникать в организм через глаза.

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