Репетиции парада Победы в Томске состоятся 6—7 мая

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Репетиции парада Победы в Томске будут проходить 6—7 мая, в связи с чем временно перекроют движение транспорта в районе площади Новособорной.
Репетиции парада Победы в Томске состоятся 6—7 мая
  • РИА Новости

Как сообщает mk.ru, об этом заявил заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

Он также рассказал, что на 9 мая запланирован «Бессмертный полк» и салют.

«В местах запуска салюта для усиления эффекта будут размещены сотни световых пушек. Это не новая идея, но никогда ни в Томске, ни в Сибири они не использовались, — отметил чиновник.

Ранее Nation News сообщало, что в подмосковном Алабине прошла репетиция парада, посвящённого 77-й годовщине Победы.

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